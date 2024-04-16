Otobüsün Arkasındaki Yazılar Trafiği Tehlikeye Soktu - Son Dakika
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Otobüsün Arkasındaki Yazılar Trafiği Tehlikeye Soktu

Ramazan Bayramı tatilinde TEM Otoyolu'nda çekilen görüntülerde, bir otobüsün arkasına LED'li kayan yazı ekleyen şoförün trafiği tehlikeye soktuğu görüldü. Bazı sürücüler yazıların dikkat dağıtıcı olduğunu ve kazaya davetiye çıkardığını belirtirken, diğerleri ise yazıları normal ve geleneksel olarak değerlendirdi. Otobüs arkasındaki yazıların trafiği etkilediği ve dikkat çekici olduğu ifade edildi.

16.04.2024 00:35
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Otobüsün arkasını görenler şaştı kaldı

Otobüs arkasına yazılan yazılar kazaya davetiye çıkardı, sürücüler ikiye bölündü

KOCAELİ - Ramazan Bayramı tatilinde TEM Otoyolu'nda çekilen görüntüler sürücüleri ikiye böldü. Otobüsün arkasında LED'li kayan yazı ekleyerek bekarlığını dile getiren şoförün diğer sürücülerin dikkatini dağıtarak trafiği tehlikeye soktuğunu söyleyen de oldu, meslektaşını destekleyen de.

Ramazan Bayramı tatilinde TEM Otoyolu'nda çekilen görüntüler trafiği tehlikeye soktu. 06 DTY 595 plakalı otobüs şoförü trafiği tehlikeye sokarak sürekli şerit değiştirirken araç arkasında yazılan LED'li kayan yazılarda sürücülerin dikkatini dağıttı. Bir vatandaş otobüs sürücüsünün sürekli şerit değiştirerek trafiği tehlikeye soktuğu anları kaydetti. Otobüs arkasında yazılan yazılar ise sürücünün evlenmek istediğini düşündürdü. Bazı otobüs sürücüleri yazının diğer şoförlerin dikkatini dağıtarak kazaya davetiye çıkarttığını dile getirirken bir sürücü ise meslektaşını savunarak, "Kamyon arkası yazıları ata mirasımız" diyerek yazıları okumaya çalışarak trafiği tehlikeye sokanlarda suç buldu.

"Kazaya davetiye çıkarıyor"

46 yıldır şoförlük Yakup Can durumun tehlikeli olduğunu belirterek, "Anladığım kadarıyla şoför arkadaş evlilik programı yapar gibi Esra Erol'u canlandırıyor. Diğer sürücüler otobüsün arkasındaki yazıyı okurken riske girecek. Otobüs sık sık şerit değiştiriyor. Araç çok riskli hareketler yapıyor. Yazıların kaldırılması gerekiyor. Yazılar ışıklı olması sebebiyle diğer sürücülerin dikkatini dağıtıyor. Kamyon arkası yazıları da yasaklanmıştı. Sürücünün resmen reklam yapıyor. Kazaya davetiye çıkarıyor. Sürücüler ufak göz açıp kapamada bile her an kaza yapabiliyor" diye konuştu.

Meslektaş arkadaşını savunan ve durumun normal olduğunu söyleyen Çağlar Özkutlu, " Türkiye'nin birinci sırdaki gündemi evlilik programı. Diğer sürücülerin ve yolcuların yazıyı merak edip okumasının anlamı yok. Sürücüler yazıyı okumak için özen göstereceğine tabelalara özen gösterseydi bayramda trafik işkencesi yaşamazdık. Vatandaş bıraksın otobüsün, kamyonun arkasında ne yazdığını kendilerine yazılan banka icralarını takip etsin. Kamyon arkası yazıları ata mirasımız bu sebeple yazıları yasak edemezler. Kimi çocuğunun adını, kimi sevdiğinin adını yazdırıyor. Mesela Ankara'da büyük bir gündem vardı, 'Aşkımız Keçiören metrosu gibi hiç bitmesin'. Bunu başbakanlar bile söylüyordu. Kamyon arkası yazıları artık bunlara düştü. Kamyon arkası yazılarını alıp da mecliste okuyan milletvekillerimiz bile var. Yazılarda trafiği tehlikeye sokacak hiçbir şey yok. Yola çıkınca ben, besmele ile başlıyorum, sürücü arkadaşımız da özenmiş yazı yazmış. Bunda hiçbir sorun yok. Trafiği tehlikeye atacak bir durum da yok" diye konuştu.

"Yollarda otobüs arkası yazılara çok denk geliyoruz"

Kabin görevlisi Salih Yamalı ise "Yazıların dikkat çekici ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu tür yazılar kazalara sebebiyet verebilir. Yollarda otobüs arkası yazılara çok denk geliyoruz. Otobüsler şirketin reklamı yapabilir, güzergahını verebilir ama diğer yazılar dikkat çekici. Keyfe keder görüntü olmuş. Sürücüler yazıyı okurken yavaşlayınca trafiği de etkiliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otobüsün Arkasındaki Yazılar Trafiği Tehlikeye Soktu - Son Dakika

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