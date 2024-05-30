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Otobüsün kapısını açık bırakarak yolcunun ölümüne neden olan şoföre 6 yıl hapis istemi

ADANA - Adana'da hareket halindeyken açık bıraktığı özel halk otobüsünün kapısından düşen yaşlı kadının hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen otobüs şoförü hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne 24 Nisan 2024'te kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi, evine dönmek için Vedat Korkmaz'ın kullandığı 01 J 0364 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Otobüsün manevra yapmasıyla dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sabahi, 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Sabahi'nin ölümünün ardından daha önce serbest bırakılan şoför Vedat Korkmaz tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Korkmaz, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı, soruşturmasını tamamlayıp şoför Vedat Korkmaz hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame hazırladı. Savcı, Hatice Sabahi'nin otobüsün ön kapısından düşerek ölümüne neden olduğu iddia edilen Korkmaz'ın 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Otobüs şoförü kusurlu bulundu

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianame, olay tarihinde şoför Vedat Korkmaz'ın, kullandığı özel halk otobüsü ile Balcalı Mahallesi Kongre Merkezi yakınında seyir halindeyken aracın ön kapısını açık bırakması nedeniyle yolcu konumunda bulunan Hatice Sabahi'nin otobüs hareket halindeyken ayağa kalkarak ilerlemek istemesi neticesinde yürürken açık kapıdan düştüğü ve kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi. Olay nedeniyle sanık şoför Vedat Korkmaz'ın kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmesi nedeniyle kusurlu olduğu kaydedildi.