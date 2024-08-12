Otomatik tabanca ile havaya ateş açan şüpheli polis tarafından aranıyor

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Otomatik tabanca ile havaya defalarca böyle ateş açtı

Sunroof camından havayı böyle taradı

BURSA - Bursa'da kimliği belirsiz şüpheli bir şahıs aracının sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açtı. O anları ise sosyal medya hesabında paylaşırken polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheli otomobili ile seyir halindeyken sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açtı. O anlar ise sosyal medya hesabından paylaşan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.