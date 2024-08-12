Otomatik tabanca ile havaya defalarca böyle ateş açtı
Sunroof camından havayı böyle taradı
BURSA - Bursa'da kimliği belirsiz şüpheli bir şahıs aracının sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açtı. O anları ise sosyal medya hesabında paylaşırken polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheli otomobili ile seyir halindeyken sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açtı. O anlar ise sosyal medya hesabından paylaşan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Otomatik tabanca ile havaya ateş açan şüpheli polis tarafından aranıyor - Son Dakika
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