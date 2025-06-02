Otomobil Açık Çukura Düştü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir otomobil, içme suyu, yağmur suyu ve asbest hatlarının yenilenmesi çalışmalarının ardından açık bırakılan çukura düştü.

Edinilen bilgilere göre, Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürütülen içme suyu, yağmur suyu ve asbest hatlarının yenilenmesi çalışmalarının ardından açık bırakılan, yeterli uyarı levhası ya da gerekli güvenlik önlemleri de alınmayan kazı alanından geçen bir otomobil, yol üzerindeki çukura düştü. Gece saatlerinde yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta hasar meydana geldi.

Mahalle sakinleri, uzun süredir açık bırakılan kazı alanının tehlike oluşturduğunu belirterek, yetkililere tepki gösterdi. Vatandaşlar, benzer kazaların yaşanmaması için bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA