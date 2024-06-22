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Otomobil aydınlatma direğine çarpıp devrildi: 1 yaralı

KARABÜK - Karabük'te refüje çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Sanayi Kavşağında meydana geldi. Ahmet Yusuf P. idaresindeki 06 RTM 66 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Kazada sürücü yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.