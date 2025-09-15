Otomobil Bisikletliye Çarptı, Genç Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı yabancı uyruklu 27 yaşındaki bisikletli genç hayatını kaybetti. Sürücü ise otomobilini otogarın bahçesindeki servis alanına bırakarak kayıplara karıştı.

Kaza, Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AAS 885 plakalı Honda marka otomobil, aynı istikamette bisikletiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu Mustafa Muhammed'e (27) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç, park halindeki otomobilin altına girdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ise otomobili otogarın arka bahçesinde bulunan park alanı içindeki servis bölümüne bırakarak kayıplara karıştı. Savcının incelemesinin ardından gencin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri otomobilde parmak izi araştırması gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından otomobil otoparka çekilirken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. - SAKARYA