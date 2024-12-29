Otomobil Çukura Düştü

Çukura düşen otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Dicle Elektrik tarafından yer altına elektrik hatlarının düşenmesi için açılan 2 metre derinliğindeki çukura otomobil düştü. Olayda yaralanan olmazken, otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesinde meydana geldi. Dicle Elektrik tarafından yer altına elektrik hatlarının düşenmesi için açılan 2 metre derinliğindeki çukura otomobil düştü. Yaralının olmadığı kazada, otomobil bölgeye çağrılan vinç yardımıyla çıkarıldı.
Kazayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.
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