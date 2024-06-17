Otomobil hayvan pazarına girdi: 8 yaralı, 20 kurbanlık hayvan telef oldu - Son Dakika
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Otomobil hayvan pazarına girdi: 8 yaralı, 20 kurbanlık hayvan telef oldu

Mersin'de bir otomobilin kurbanlık hayvan pazarına girmesi sonucu 8 kişi yaralandı, 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Otomobilin hızla gelmesi ve yol kenarındaki pazarda bulunan insanların üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kurbanlık hayvanların sahibi ise hayvanlarının bir kısmının telef olduğunu ve bazılarının kayıp olduğunu belirtti.

17.06.2024 11:39
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Otomobil hayvan pazarına girdi: 8 yaralı, 20 kurbanlık hayvan telef oldu

MERSİN - Mersin'de bir otomobilin kurbanlık hayvan pazarına girmesi sonucu 8 kişi yaralandı, 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 AIR 310 plakalı otomobil, dün gece Yenişehir ilçesi Nevit Kodallı Caddesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki kurbanlık hayvan pazarına girdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kazada ilk belirlemelere göre 20 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Görgü tanıkları aracın hızlı geldiğini anlattı

Telef olan kurbanlık hayvanların sahibi Mikail Turan, kurbanlık satmak üzere Batman'dan geldiğini söyledi. Gece bir arabanın hızla geldiğini, yatan insanların üzerinden geçerek hayvanların bulunduğu alana girdiğini belirten Turan, bulundukları alanda herhangi bir ışıklandırma olmadığını, zaman zaman bazı araçların da hızlı geçtiğini anlattı. Turan, hayvanlarından 20-25 kadarının telef olduğunu, bazılarının da kayıp olduğunu kaydetti.

Pazarda kasap olarak çalışan görgü tanığı Ali Rıza Toğa da gece yatarken süratle gelen bir aracın yatan tüccarların üzerinden geçtiğini söyledi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirten Toğa, 12 yaşlarında bir kız çocuğunun durumunun da kritik olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Mersin, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobil hayvan pazarına girdi: 8 yaralı, 20 kurbanlık hayvan telef oldu - Son Dakika

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