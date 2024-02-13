Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu bulunan kişi yaralandı. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.

13.02.2024 22:50  Güncelleme: 22:51
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yunusemre Mahallesi Pazarköy Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, N.G. idaresindeki 54 AIP 195 plakalı Ford marka otomobil ile B.Y. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan İ.A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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