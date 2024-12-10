Otomobil İşyerine Daldı

Kontrolden çıkan otomobil iş yerine böyle daldı
BURDUR - Burdur'un Gölhisar İlçesinde, Cumhuriyet Meydanında seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil bir işyerine daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Burdur'un Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanında gerçekleşti. Meydanda süratli bir şekilde seyreden sürücüsü ver plakası öğrenilemeyen Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulup bir işyerine girerek durabildi. Olayda araç sürücüsü yara almazken işyerinde maddi hasar meydana geldi.
Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin süratli bir şekilde ilerlerken kontrolden çıktığı görüldü.
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