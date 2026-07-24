Otomobil Koyun Sürüsüne Daldı, 15 Hayvan Telef Oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil, yoldaki koyun sürüsüne daldı. Kazada 15 küçükbaş telef oldu.
Olay, Çınar'a bağlı Ovabağ köyü yolunda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, yolda ilerleyen koyun sürüsüne daldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 15 küçükbaş hayvan telef oldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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