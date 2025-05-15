Otomobil Motosiklete Çarptı, Sürücü Aldırış Etmedi

Sollama yaparken çarptığı motosikletten savrulan 2 kişiye aldırış etmeden yola devam etti, o anlar kamerada

HATAY - Hatay'da sollama yapan otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yere savruldu. Kaza anı ve otomobil sürücüsünün yere savrulan 2 kişiyi aldırış etmeden devam ettiği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya çevreyolu Subaşı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Hafriyat kamyonunun sollayan otomobil, aynı istikamette ilerleyen motosikletle çarpıştı. Kazayla birlikte motosiklette bulunan 2 kişi yere savruldu. Kaza anı yolda temizlik çalışması yürüten aracın sürücüsünün kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kazayla birlikte 2 şahsın motosikletten savrulduğu anları ve araç sürüsünün kazanın ardından durmadan devam ettiği anlar yer aldı. Araç sürücüsünün kazaya aldırış etmeden devam etmesiyse dikkat çekti. Öte yandan motosikletten yere savrulan 2 şahsın kazayı sıyrıklarla attığı öğrenildi.