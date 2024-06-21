Otomobil patlayarak alevlere teslim oldu
KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde park halindeki otomobil alevlere teslim olurken patlama sesiyle uyanan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.
Yangın, gece saatlerinde Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan park halindeki araçta meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Patlama sesine uyanan vatandaşlar aracın yandığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobili söndürdü.
Yangın sebebiyle araç kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar yangın anını cep telefonu kamerası ile kaydetti.
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