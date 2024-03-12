Otomobil takla attı, 3 polis emniyet kemeri sayesinde araçtan sağ çıktı

Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda bulunan 3 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Çukur Mahallesi Karanlık Bakkal Sokak'ta meydana geldi. İşçilerin fark ettiği yangına mahalle sakinleri müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra binanın diğer katlarında kimsenin olmadığı tespit edildi. Ölen ya da yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.