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Otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göbel'den Tepecik beldesi istikametine gitmekte olan R.K. idaresindeki 43 U 4187 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak tarlaya uçtu.

Kazada, sürücü R.K. ile aynı araçta bulunan E.K., F.K., S.Y., S.Y. ve Ş.K. yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.