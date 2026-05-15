Gaziantep\'te otomobil tren yoluna uçtu: 3 yaralı

Gaziantep'te seyir halindeyken kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarındaki tren yoluna uçtu. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi Nihat Özdemir Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken kontrolden çıkan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, metrelerce savrulduktan sonra yol kenarındaki tren yoluna uçtu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Feci kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeyken kontrolden çıkarak ve taklalar atarak savrulan otomobilin yol kenarındaki tren yoluna uçması ve yaşanan panik anları yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP