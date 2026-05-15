Gaziantep'te otomobil tren yoluna uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te otomobil tren yoluna uçtu: 3 yaralı

Gaziantep\'te otomobil tren yoluna uçtu: 3 yaralı
15.05.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te seyir halindeyken kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarındaki tren yoluna uçtu.

Gaziantep'te seyir halindeyken kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarındaki tren yoluna uçtu. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi Nihat Özdemir Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken kontrolden çıkan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, metrelerce savrulduktan sonra yol kenarındaki tren yoluna uçtu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Feci kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeyken kontrolden çıkarak ve taklalar atarak savrulan otomobilin yol kenarındaki tren yoluna uçması ve yaşanan panik anları yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te otomobil tren yoluna uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Sağlık Bakanlığı’nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı Bakan Memişoğlu da katıldı Sağlık Bakanlığı'nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı! Bakan Memişoğlu da katıldı
Batman’da feci kaza Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti Batman'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi

21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 21:51:23. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te otomobil tren yoluna uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.