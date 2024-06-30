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Otomobile çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü kamerada

ADANA - Adana'da bir motosiklet sürücüsünün yoldan çıkıp park halindeki lüks otomobile çarpıp zarar vermesi saniye saniye görüntülendi. Sürücü kazadan hemen sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre gece Mustafa Kemalpaşa Bulvarında seyir halinde olan plakasız motosiklet sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir türlü direksiyon hakimiyetini sağlayamayan sürücü park halindeki BMV marka lüks otomobile çarpıp savruldu. Kazanın etkisiyle kısa süre yerde yatan sürücü daha sonra hiç bir şey olmamış gibi yerden kalkıp motosikletini de alarak olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Lüks otomobilin sahibi ise araca çarpıp kaçan şahıstan şikayetçi oldu.