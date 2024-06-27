Otomobile çarpmamak için manevra yaptı, demir korkuluklara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Otomobile çarpmamak için manevra yaptı, demir korkuluklara çarptı: 1 yaralı

Geniş Video İzle

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada, önünde duran otomobile çarpmamak için manevra yapan minibüs demir korkuluklara çarptı. Kazada, minibüs şoförü yaralandı. Sabah saatlerinde yaşanan kaza sonucunda sürücü, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.06.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobile çarpmamak için manevra yaptı, demir korkuluklara çarptı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada, önünde duran otomobile çarpmamak için manevra yapan minibüs demir korkuluklara çarptı. Kazada, mibibüs şoförü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde önünde aniden durmak isteyen otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü yan korkuluklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisi ile yere düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sürücü çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Otomobile çarpmamak için manevra yaptı, demir korkuluklara çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Gemlik, Bursa, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobile çarpmamak için manevra yaptı, demir korkuluklara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:36:21. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobile çarpmamak için manevra yaptı, demir korkuluklara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement