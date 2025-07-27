Otomobilin çarptığı bisiklet sevdalısı sağlık çalışanı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı bisiklet sevdalısı sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı bisiklet sevdalısı sağlık çalışanı hayatını kaybetti
27.07.2025 14:38
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü sağlık çalışanı, sevk edildiği Konya'daki hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü sağlık çalışanı, sevk edildiği Konya'daki hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz gün Beyşehir Antalya Kara yolu Karadiken Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derebucak'tan Beyşehir ilçe merkezi yönüne pedal çeviren Ahmet Ekizer'in (44) kullandığı bisiklete bir petrol istasyonu yakınlarında aynı istikamette seyreden F.Ö. idaresindeki 44 LC 215 plakalı otomobil çarptı. Devrilen bisikletten savrulan Ekizer, ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Ekizer, acil serviste yapılan müdahalenin ardından durumunun ağır olması dolayısıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ekizer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ahmet Ekizer'in vefat haberinin ardından Konya İl Sağlık Müdürlüğünden bir taziye mesajı yayımlandı. Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz mesajda, "Kurumumuza uzun bir süre hizmet etmiş ve bir önceki dönem Destek Hizmetleri Başkanı olarak görev yapmış olan kıymetli mesai arkadaşımız Ahmet Ekizer'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Değerli kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Kazada hayatını kaybeden bisiklet sevdalısı olarak tanınan Ahmet Ekizer, 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Türkiye Bisiklet Turu organizasyonunda yer almıştı. Ekizer'in cenaze namazı bugün öğle namazına müteakip Seydişehir Selçuk Camisinde kılınırken, Akyol Mezarlığına defnedildiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobilin çarptığı bisiklet sevdalısı sağlık çalışanı hayatını kaybetti - Son Dakika

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