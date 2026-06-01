Otomobil Çarpan 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, Sürücü Hastanede Saldırıya Uğradı
Otomobil Çarpan 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, Sürücü Hastanede Saldırıya Uğradı

01.06.2026 14:42
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Emir Efe Yılmaz hastanede hayatını kaybetti. Durumu öğrenmek için hastaneye giden sürücü Y.D., çocuğun yakınlarının saldırısına uğradı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.D. yönetimindeki otomobil, 3 yaşındaki Emir Efe Yılmaz'a çarptı. Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Emir Efe Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, çocuğun sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü Y.D., yaşamını yitiren çocuğun yakınlarının saldırısına uğradı. Sürücünün darbedildiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

