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Otomobilin çarptığı hafif ticari araç şarampole devrilip takla attı: 3 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin önünde seyreden hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Ticari araçta sıkışan yaralı sürücü AFAD ekiplerince çıkartıldı.

Kaza akşam saatlerinde Aksaray - Nevşehir Karayolu 10. kilometresi Aksaray istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden E.D.idaresindeki 68 AET 546 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün gözünü güneş alması sonucu önünde seyreden Y.Y.yönetimindeki 68 ADT 157 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkada çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç yaklaşık 2 metre derinlikteki şarampole takla attı. Kazada araç sürücüleri ve otomobilde yolcu konumunda bulunan E.A.olmak üzere 3 kişi yaralandı. Şarampole ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü koltukta sıkışırken yoldan geçen diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, İl Afet Acil Durum ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sıkışan yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartırken sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeye alınan yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ve jandarmanın inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.