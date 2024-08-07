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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan yaya yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.