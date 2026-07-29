Otomobilin motorunda ilçe ilçe gezdi - Son Dakika
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Otomobilin motorunda ilçe ilçe gezdi

Otomobilin motorunda ilçe ilçe gezdi
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Bursa’da özel bir otomobilin motor kısmına girip sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bursa'da özel bir otomobilin motor kısmına girip sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesinde aşırı sıcaklar sebebiyle kendine gölge yer arayan kedi yavrusu, bir otomobilin tekerlek ve amortisör kısmından girerek motora kadar ilerledi. Kendine orada yer bulan minik yaramaz sahibinin otomobili çalıştırıp hareket etmesiyle birlikte bulunduğu yerde mahsur kaldı. Araç Bursa'nın Orhaneli ilçesine kadar geldi. Araç sürücüsü otomobilinden aşağıya indiğinde araçtan kedi miyavlama sesi geldiğini farkederek aracın her yerine baktı ancak kediyi bulamadı. Bir kez daha direksiyon başına geçen sürücü otomobilini ilçedeki Büyükşehir Belediyesi itfaiye merkezine götürüp yardım istedi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yavru kedi motor koruma kapağı ile yağ karteri arasından çıkartılarak kurtarıldı. Rahat bir nefes alan sürücü yavru kediyi itfaiye erlerine teslim etti. İtfaiye erleri bir süredir aç ve susuz kaldığı tahmin edilen kediyi doyurup sahiplendiler.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Kurtarma, İtfaiye, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin motorunda ilçe ilçe gezdi - Son Dakika

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