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Otomobilin ön konsolunu silah deposuna çevirmişler - Son Dakika
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Otomobilin ön konsolunu silah deposuna çevirmişler

Antalya ve Denizli illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda silah ticareti yapan 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen 12 ruhsatsız tabancanın çoğunluğu bir aracın ön konsolundaki gizli bölmeye saklanmıştı.

Otomobilin ön konsolunu silah deposuna çevirmişler
15.12.2023 - 22:14,
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Otomobilin ön konsolunu silah deposuna çevirmişler

Silah ticareti yapan 5 şüpheli, polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı

Ev, işyeri ve araçları didik didik arayan ekipler, 12 ruhsatsız tabanca işe çok sayıda fişek ve şarjör ele geçirdi

ANTALYA - Antalya ve Denizli illerinde silah ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen 12 ruhsatsız tabancanın çoğunluğunun bir aracın ön konsolundaki gizli bölmeye saklandığı görüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliğince yürütülen çalışmalarda çok sayıda silahı piyasaya sürmeye çalışan 5 şüphelinin eylem ve faaliyetleri deşifre edildi. Ekipler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Antalya ve Denizli illerinde eş zamanlı olarak düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahısların ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 12 ruhsatsız tabanca, 181 fişek, 11 şarjör ele geçirildi. Ruhsatsız tabancaların çoğunluğunun bir aracın ön konsolundaki gizli bölgede saklandığı görüldü.

Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 2 şahıs ise tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Denizli, Antalya, Son Dakika

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