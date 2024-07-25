Otomobilin takla attığı kaza kamerada: 4 yaralı - Son Dakika
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Otomobilin takla attığı kaza kamerada: 4 yaralı

Düzce'de meydana gelen kaza, bir aracın kamerasına yansıdı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza anı, Kaynaşlı Çele Kavşağı'nda gerçekleşti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

25.07.2024 22:13
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Otomobilin takla attığı kaza kamerada: 4 yaralı

DÜZCE - Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kaza, bir başka aracın kamerasına yansıdı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynaşlı Çele Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den Kaynaşlı istikametine giden L.K. idaresindeki 81 AEB 657 plakalı Honda marka otomobil, aynı istikamette seyreden A.K. idaresindeki 78 SL 348 plakalı otomobille çarpışmasının ardından taklalar atarak durabildi. Kazada her iki araçta bulunan L.K., A.K., M.K. ve B.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobilin takla attığı kaza kamerada: 4 yaralı - Son Dakika

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