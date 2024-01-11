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Otomobilin yaya geçidindeki vatandaşa çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
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Otomobilin yaya geçidindeki vatandaşa çarptığı anlar kamerada

Tekirdağ Çorlu'da otomobilin yaya geçidinden geçen yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı. Kaza sonrası yaya vatandaş hastaneye kaldırıldı. Kaza, Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi girişi Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Savrularak yere yığılan yaya Sevginaz K. (59), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yayanın bir süre başında duran sürücü, ise daha sonra olay yerini terk etti. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

11.01.2024 - 09:50,
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Otomobilin yaya geçidindeki vatandaşa çarptığı anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobilin yaya geçidinden geçen yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı. Kaza sonrası yaya vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi girişi Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Salih Omurtak Caddesi'nde Akıncılar Caddesi'ne sapan otomobil, yaya geçidinde karşıdan karşıya yürüyen yayaya çarptı.

Savrularak yere yığılan yaya Sevginaz K. (59), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayanın bir süre başında duran sürücü, ise daha sonra olay yerini terk etti. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Otomobilin yaya geçidindeki vatandaşa çarptığı anlar kamerada
Kaynak: İHA
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Akıncılar, Tekirdağ, Çorlu, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobilin yaya geçidindeki vatandaşa çarptığı anlar kamerada - Son Dakika


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