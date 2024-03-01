Otomobilin yayaya çarptığı an kamerada - Son Dakika
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Otomobilin yayaya çarptığı an kamerada

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya kadın yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, 2 gün önce akşam saat 20.40 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan G.E., isimli kadına, D.Ö idaresindeki 33 AAN 330 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı kadın yola savrularak yaralanırken, o an güvenlik kamerasına yansıdı. Yerde yatan yaralı kadının yardımına sürücü koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polisin yaptığı incelemenin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.03.2024 11:46
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Otomobilin yayaya çarptığı an kamerada

KARAMAN - Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya kadın yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 gün önce akşam saat 20.40 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan G.E., isimli kadına, D.Ö idaresindeki 33 AAN 330 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı kadın yola savrularak yaralanırken, o an güvenlik kamerasına yansıdı. Yerde yatan yaralı kadının yardımına sürücü koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polisin yaptığı incelemenin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin yayaya çarptığı an kamerada
Kaynak: İHA

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