Otomobilinden uyuşturucu, silah ve çelik yelek çıkan şüpheli tutuklandı
ADANA - Adana'da narkotik polislerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden çok miktarda uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve çelik yelek çıktı. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşındığından şüphelendiği bir aracın önüne keserek durdurdu. Dedektör köpeği araçta yaptığı aramada bagaj bölümüne tepki verdi.
Ekipler aracın bagajını aradığında 34 paket içerisinde toplam 102.49 gram bonzai, 0.75 gram bonzai hammaddesi, 0.73 gram metamfemin, 15 uyuşturucu hap, 64.52 gram bonzai maddesinin çoğaltılmasında kullanılan tütün, hassas terazi, ruhsatsız tüfek, 10 mermi ile çelik yelek ele geçirdi.
Araç sürücüsü Hakan B. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Adana'da narkotik polislerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden çok miktarda uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve çelik yelek çıktı. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atan kiralık otomobil ormanlık alanda bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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