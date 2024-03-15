Otomobilinden uyuşturucu, silah ve çelik yelek çıkan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da jandarma ekipleri kaçak makaron ve tütün ele geçirdi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, kaçak 130 bin 270 makaron ve 280 kilo tütün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.