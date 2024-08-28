3.Sayfa

Barajın taşması sonucu onlarca kişi can verdi, çok sayıda kayıp var

"Acaba paranormal vaka görür müyüz diye gitmiştik"

Herkes aynı soruyu soruyor: 4 gün önce uçağa binen Ferdi\'ye ne oldu?

Otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı, herkes yardıma koştu: O anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari aracın takla atarak yan dönmesi sonrası vatandaşların koşarak yardıma gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Kaza sonrası çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçların çarpışma anı ve kazanın olmasıyla vatandaşların yardıma koştuğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.