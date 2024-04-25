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Otomobille cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

DÜZCE - Düzce'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza Arapçiftliği mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 2892. Sokak üzerinde seyir halinde olan N.K. idaresinde ki 07 NEK 07 Hyundai marka idaresinde ki cip, 2930. sokakta seyir halinde olan Berika K. idaresinde ki 81 AAE 047 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil fındıklığa uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri 07 plakalı cip içerisinde ki sürücü Necip K., Seher K., Nisa K. ve Yağmur K. yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.