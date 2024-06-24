Otomobille ezmeye çalışıp bıçakla kovaladı, korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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Otomobille ezmeye çalışıp bıçakla kovaladı, korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı

Kocaeli'de bir otomobil sürücüsü, motosikletliyi aracıyla ezmeye çalıştıktan sonra bıçakla kovaladı. Ancak olayın ardından gerçek ortaya çıktı. Şüphelinin motorcuyu kardeşini vuran birine benzettiği ve kaskını çıkardığında durumu fark ettiği öğrenildi. Olay, bir akaryakıt istasyonunda yaşandı ve güvenlik kamerasına yansıyan korku dolu anlar polis tarafından inceleniyor.

24.06.2024 00:10
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Önce otomobiliyle ezmeye çalıştı, yetmedi bıçakla kovaladı...Gerçek sonradan ortaya çıktı

Otomobille ezmeye çalışıp bıçakla kovaladı, korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı

KOCAELİ - Kocaeli'de otomobil sürücüsü, motosikletliyi aracıyla ezmeye çalıştı, başaramayınca bıçakla kovaladı. Çalışanların araya girmesiyle motosikletli kurtulurken, şüphelinin motorcuyu hasmına benzettiği, kaskını çıkarınca durumun farkına vardığı öğrenildi. Korku dolu anlar anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna yakıt almaya gelen motosikletli hayatının şokunu yaşadı. 34 BJB 921 plakalı Audi marka otomobil sürücüsü, market kapısının önünde başında kaskı ile bekleyen motorcunun üstüne bile bile aracı sürerek ezmeye çalıştı. Otomobil markete dalarken, motosikletliyi ise sıyırdı. Ani refleksle kaçarken yere düşen motorcu panikle kalkarken, otomobil sürücüsü ise elinde bıçakla şahsı kovaladı. Çalışanların araya girmesi ile şahıs sakinleşirken, gerçek sonradan ortaya çıktı.

Otomobil sürücüsünün motosikletliyi kardeşini vuran şahsa benzettiği, bu sebeple olayı gerçekleştiği, motorcunun yüzünü görünce durumu fark ettiği anlaşıldı.

Korku dolu anlar anbean güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobille ezmeye çalışıp bıçakla kovaladı, korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

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