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Otoyolda Kısa Mola, Büyük Kayıp

Otoyolda Kısa Mola, Büyük Kayıp

Ankara'dan Urfa'ya giden çiftin kanser ilaçları ve altınları benzin istasyonunda çalındı.

27.03.2025 10:29
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Ankara'dan Şanlıurfa'ya kızlarını görmeye giden çift otomobiliyle Adana- Mersin otoyolunda mola verdiği sırada kadının araçtaki kanser ilaçları ve 100 bin lira değerindeki altınları çalındı.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Mart günü Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu Yenice Gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre Ali Kınasakal (65) ve eşi Rukiye Kınasakal (58) Ankara'dan Şanlıurfa'daki kızlarını görmek için yola çıktı. Çift Adana-Mersin otoyoluna geldiğinde benzin istasyonunda mola verip otomobili park etti. Bu sırada benzin istasyonuna bir otomobil geldi. Otomobilden inen şahıs Kınasakal çiftinin otomobilini açıp kanser ilaçlarını ve 100 bin lira değerindeki altınları çalıp kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi. Çift otomobile geldiğinde kanser ilaçlarını ve altınları bulamayınca şok oldu. Çift güvenlik güçlerine haber verip şikayetçi oldu.

Ali Kınasakal, eşinin 3 yıldır göğüs kanseri tedavisi gördüğünü belirterek, "Şanlıurfa'ya kızımızı görmeye gidiyorduk. Benzin istasyonunda mola verdik. 20 saniye içinde arabamızı soydular. Altınları ve eşimin rapor ile alınan kanser ilaçlarını çaldılar. Şu an o ilaçları alamıyoruz. Parayla almak zorundayız. Eşim mağdur oldu üzülüyor" dedi.

Rukiye Kınasakal ise 3 yıldır kanser tedavisi gördüğünü ifade ederek, "Hırsız çantamı çaldı. Ben çok mağdur durumdayım. Kanser ilaçlarımı da çaldılar. İlaçlarımı alamıyorum çok mağdurum. İlaçlar 3 aydan aya yazılıyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Mersin, Ankara, adana, Suç, Son Dakika

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