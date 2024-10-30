Otoyolda Tır ile Otobüs Çarpıştı - Son Dakika
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Otoyolda Tır ile Otobüs Çarpıştı

Sakarya'da tırın hatalı sollaması sonucu yolcu otobüsü ile çarpışma meydana geldi, trafik kapandı.

30.10.2024 21:39
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Otoyolda hatalı sollama yapan tıra yolcu otobüsü çarptı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı

SAKARYA - Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkarak hatalı sollama yapan tıra yolcu otobüsü çaptı. Herhangi bir yaralanın olmadığı ve İstanbul istikametinin bir süre trafiğe tamamen kapandığı kazada oluşan uzun araç kuyruğu havadan da görüntülendi.

Kaza, Anadolu Otoyolu Arifiye ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan ve yağışında etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 ANF 741 dorse plakalı tır, makasladı. Makaslayan tıra ise yolcu otobüsü çarptı. Herhangi bir yaralananın olmadığı kaza yerine jandarma ve karayolu ekipler yönlendirildi. Uzun bir süre trafiğe kapanan İstanbul istikameti, ekiplerce yapılan çalışma neticesinde tırın yoldan emniyet şeridine kaldırılması ile birlikte açıldı. Çift şeritten trafik sağlanırken, oluşan uzun araç kuyrukları da dron ile havadan görüntülendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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