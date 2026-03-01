Ovacık\'ta Kar Yağışı Sonrası Sağlık Ekipleri Seferber Oldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kırsalda rahatsızlanan 2 vatandaşa, UMKE ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla ulaşıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dün etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal bölgelerde ulaşımı güçleştirdi. Kapanan ve yer yer daralan yollara rağmen sağlık hizmetlerinin aksamaması için ilgili kurumlar koordineli şekilde harekete geçti. Aynı bölgede rahatsızlanan iki vatandaş için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hipertansiyon şikayeti bulunan Ş.E. ile bayılma geçiren H.D.'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Çalışmalara Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri de destek vererek yolların açık tutulmasını sağladı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda iki hasta da güvenli şekilde ambulanslara ulaştırıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşlar hastanelere sevk edildi. Bayılma geçiren H.D.'nin tedavisinin Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi. - TUNCELİ