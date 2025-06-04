Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)" üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Listeye eklenen biryumuşak oyuncağın (Slime) hem piyasaya arzının yasaklatılmasına hem de piyasan toplatılmasına karar verdi.
Listede "Baba" markasına ait slime üzerinde yapılan laboratuvar analizlerinde toksik ağır metaller (Arsenik, bor, kurşun) tespit edildi. Özellikle çocuk sağlığını tehdit eden kimyasalların tespiti ebeveynleri ve tüketici gruplarını alarma geçirdi.
Bakanlık kimyasal risk taşıyan oyuncağın piyasaya arzının yasaklatılmasına ve toplatılmasına karar verdi. Bakanlık, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği" mevzuatları uyarınca kararın alındığını aktardı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Oyuncakta zehirli madde tespiti, Bakanlık her yerden toplatıyor - Son Dakika
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