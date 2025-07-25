Oyuncu Meral Kaplan, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı

İstanbul Arnavutköy'deki bir arazinin satışında sahte evrak düzenlediği iddia edilen oyuncu ve eski manken Meral Kaplan, 20 milyon TL'lik dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden Kaplan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARAZİ SATIŞI İDDİASI

Ekol TV'nin haberine göre Kaplan ve arkadaşları, Arnavutköy'de bulunan bir araziyi satmak üzere bir firma ile görüşmeler yaptı. Arazi için 20 milyon TL değerinde anlaşmaya varıldı ve satış için belge düzenlendi. Ancak devir işlemi gerçekleşmeyince belgelerin sahte olduğu ve para transferinin yapıldığı iddia edildi.

ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTI

Firma yetkilileri dolandırıldıkları gerekçesiyle emniyete başvurdu. Şikâyetin ardından Kaplan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ünlü oyuncu, verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Kaplan'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Savcılık, düzenlenen belgelerin doğruluğunu ve para hareketlerini incelemeye devam ediyor. Soruşturma sonucunda toplanan deliller doğrultusunda Kaplan hakkında dava açılıp açılmayacağına karar verilecek.