Oyuncu Serhat Kılıç, Ankara\'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da evinde ölü bulunan dizi ve tiyatro oyuncusu Serhat Kılıç, Ankara'da yer alan Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

5 Eylül'de İstanbul'daki evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın cenazesi, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda ailesi ve sevenleri tarafından gözyaşları içinde toprağa verildi. Defin törenine Kılıç'ın ailesi, kız arkadaşı Özlem Esmergül, oyuncu arkadaşları, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.