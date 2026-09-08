Oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Serhat Kılıç, Ankara\'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
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İstanbul'daki evinde ölü bulunan dizi ve tiyatro oyuncusu Serhat Kılıç, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi, kız arkadaşı Özlem Esmergül, oyuncu arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

İstanbul'da evinde ölü bulunan dizi ve tiyatro oyuncusu Serhat Kılıç, Ankara'da yer alan Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

5 Eylül'de İstanbul'daki evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın cenazesi, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda ailesi ve sevenleri tarafından gözyaşları içinde toprağa verildi. Defin törenine Kılıç'ın ailesi, kız arkadaşı Özlem Esmergül, oyuncu arkadaşları, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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