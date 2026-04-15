Özbekistan'da Unutulan Çocuk 6,5 Saat Sonra Bulundu

15.04.2026 19:25
Bir aile, dağda unuttuğu 4 yaşındaki çocuğunu arama kurtarma ekipleri 6,5 saat sonra buldu.

Özbekistan'da bir ailenin tatil için gittiği dağlık bölgede unuttuğu 4 yaşındaki çocuk, arama kurtarma ekipleri tarafından 6,5 saat sonra sağ olarak bulundu.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e bölgesine bağlı Ahangaran ilçesinde yerel saatle 17.00 sıralarında kar görmek için dağın zirvesine çıkan aile, zirveden indikten yaklaşık 40 dakika sonra 4 yaşındaki çocuklarını zirvede unuttuklarını fark etti.

Aile, Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, 6,5 saat süren çalışması sonucunda çocuğu kaybolduğu noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta gece saatlerinde sağ olarak buldu.

Çocuğun bulunduğu sırada dizlerine kadar kara battığı ve şok durumunda olduğu bildirildi. Dağdan indirilerek ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

Özbekistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Son Dakika

