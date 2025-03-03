Özcan Deniz'e İmar Soruşturması

3.Sayfa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sanatçı Özcan Deniz hakkında, ruhsatsız havuzlar ile ilave kapalı alanlar yaptırdığı ve garaj alanlarını yaşam alanına çevirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Deniz'in 'şüpheli' sıfatıyla 5 Mart günü ifade vermek üzere adliyeye çağrıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şarkıcı Özcan Deniz hakkında, Sarıyer Uskumruköy'de bulunan sit alanı içerisinde kalan arazideki 3 villada ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanlarına çevrildiğinin tespiti üzerine 'imar kirliliğine neden olma' ve 'kültür tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı. Deniz'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınmak üzere 5 Mart'ta İstanbul Adliyesine ifadeye çağırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL