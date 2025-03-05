Özcan Deniz Çağlayan Adliyesi\'nde ifade veriyor

MERT UYSAL:

3 villanın hepsi onunmuymuş? Nasıl alınmış araştırılsın, imar planı nasıl değiştirilmiş araştırılsın, haksız edim var mı araştırılsın ? SİT ALANI diyor birader SİT ALANI!!!! nasıl yapı yapılır yahu kafayı yiyeceğim. Kim veriyor bu izinleri ve kim alıyor ve gönül rahatlığı ile bu yapıları nasıl yapıyor???Sit alanı devletin değil mi yahu senin benim hepimizin hakkı yok mu yahu ????