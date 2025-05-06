Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kızı: Korku içindeyiz, ölmesi için dua ediyoruz - Son Dakika
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Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kızı: Korku içindeyiz, ölmesi için dua ediyoruz

Özel\'e saldıran Tengioğlu\'nun kızı: Korku içindeyiz, ölmesi için dua ediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kızı Yasemin Tengioğlu, CHP'yi arayarak Özel'e iletilmesi için mesaj bıraktı. Tengioğlu, "Selçuk Tengioğlu ismi size ne hissettiriyor?" sorusuna "Nefret! Bu ismi duyduğumuz zaman ölmesi için dua ediyoruz. Bir caniye karşı insani bir duygumuz yok açıkçası" şeklinde yanıt verdi.

06.05.2025 15:40
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreninin çıkışında AKM önünde saldıran Selçuk Tengioğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BALKONDAN ATLAYARAK KURTULAN KIZI BENİM"

Tengioğlu'nun kızı Yasemin Tengioğlu ise gazeteci İsmail Saymaz'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yasemin Tengioğlu'nun CHP'yi arayarak Özgür Özel'e iletilmesi için bıraktığı mesajda şu ifadeler yer aldı; "Özgür Bey'e saldırı yapan kişinin kızıyım. 2004 yılında saldırıya uğradığı için balkondan atlayan kızı benim. Babam olan o şahıstan dolayı can güvenliğim yok. Yerimizi gizli tutuyorduk. Çok üzgünüm. Diyecek bir şey bulamıyorum. Küçük bir şehirde yaşıyorum ve çok korkuyorum."

"ÖLMESİ İÇİN DUA EDİYORUZ"

İki çocuğunu katleden babasından korktuğu için sosyal medya hesabı kullanmadığını ve adresini gizlediğini belirten Yasemin Tengioğlu, "Selçuk Tengioğlu ismi size ne hissettiriyor?" sorusuna "Nefret! Bu ismi duyduğumuz zaman ölmesi için dua ediyoruz. Bir caniye karşı insani bir duygumuz yok açıkçası" şeklinde yanıt verdi.

"16 DEĞİL 12 YIL YATTI"

Tengioğlu'nun 2004'te işlediği cinayetlerin ardından 2020'de cezaevinden çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Yasemin Tengioğlu, "Sadece cezaevinden çıktığından haberimiz vardı. Çıktığı zaman ulaştı bize telefonla. Bundan 10 yıl önce... Haberlerde '16 yıl yattı' demişler. 16 yıl yatmadı. 12 yıl yattı" dedi.

Özgür Özel, Güvenlik, 3-sayfa, Selçuk, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kızı: Korku içindeyiz, ölmesi için dua ediyoruz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Binali Şahin:
    Bu iblisin imha edilmesi gerekiyor yaşama hakkı yok özgür özel olayından bağımsız söylüyorum 0 0 Yanıtla
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