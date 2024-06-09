Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Düzce'de özel halk otobüsü ile otobüsün çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu Olimpiyat Işıklı Kavşağında meydana geldi. İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan bir otomobil ile kavşaktan şehir merkezine gitmeye çalışan bir özel halk otobüsü çarpıştı. Otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ile otobüs şoförü arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

09.06.2024 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE (İHA) – Düzce'de özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 Karayolu Olimpiyat Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Abdullah Ö. idaresindeki 81 KH 333 plakalı Opel marka otomobil ile kavşaktan şehir merkezine gitmeye çalışan Bülent E.'nin kullandığı Karsan marka özel halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan otomobilde bulunan Sevda B., Seyfullah Ensar U., Sümeyye U., Atiye Ö. ve İlknur Özdemir U. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın şokuyla otomobil sürücüsü ile otobüs şoförü arasında kısa süreli tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşmeden son buldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, İstanbul, Ankara, Düzce, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:19 Fransa’da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
23:58 Akıllara Özgür Özel’in sözü geldi Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
23:23 Ankara’nın uykularını kaçıran skandal Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
22:14 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis’i feshederek erken seçim kararı aldı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim kararı aldı
07:59 Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
04:57 Seçime sayılı günler kala Maduro’dan suikast iddiası Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı Seçime sayılı günler kala Maduro'dan suikast iddiası! Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı
00:42 Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar
00:21 Tüm Türkiye merak ediyordu Montella’dan Ara Güler kararı Tüm Türkiye merak ediyordu! Montella'dan Ara Güler kararı
23:28 Bu kareyi inandırıcı bulmadı Acun’un Aziz Yıldırım kini dinmiyor Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor
23:04 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye’yi ziyaret edecek İşte masadaki konular Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'yi ziyaret edecek! İşte masadaki konular
22:22 Ali Koç’tan ezeli rakiplere gözdağı: Hiç olmadığı kadar üstünlüğümüz var Ali Koç'tan ezeli rakiplere gözdağı: Hiç olmadığı kadar üstünlüğümüz var
21:45 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan Ali Koç’un seçim zaferi sonrası ilk paylaşım Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Ali Koç'un seçim zaferi sonrası ilk paylaşım
21:32 TFF, 3. kez Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç’u tebrik etti TFF, 3. kez Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç'u tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 08:51:42. #1.12#
SON DAKİKA: Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement