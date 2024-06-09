Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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DÜZCE (İHA) – Düzce'de özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 Karayolu Olimpiyat Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Abdullah Ö. idaresindeki 81 KH 333 plakalı Opel marka otomobil ile kavşaktan şehir merkezine gitmeye çalışan Bülent E.'nin kullandığı Karsan marka özel halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan otomobilde bulunan Sevda B., Seyfullah Ensar U., Sümeyye U., Atiye Ö. ve İlknur Özdemir U. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın şokuyla otomobil sürücüsü ile otobüs şoförü arasında kısa süreli tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşmeden son buldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE