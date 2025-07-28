Özel hastanede skandal iddia: Anne hekimsiz doğum yaptı, müdahale misafir doktordan geldi

Ankara'da yaşayan 32 yaşındaki N.Ş., hamileliğinin 35. haftasına girdiğinde doğum yapacağı şüphesiyle daha önce doğum planı için anlaştığı Özel Koru Hastanesine davet edildi. Hastaneye yatışı yapılan anne N.Ş.'nin doğumu odasında başladı. İddiaya göre, anne N.Ş., doğumun başladığını defalarca ifade etmesine ve yaklaşık bir buçuk saat boyunca yardım talep etmesine rağmen, hiçbir hekim müdahalesi olmadan acılar içinde kendi başına doğum yaptı.

ÖZEL HASTANEDE DOKTOR OLMADAN DOĞUM YAPTI

Odada kendi başına doğum sonrası ise şans eseri hastanede bulunan ve başka bir hastanede görev yapan anestezi uzmanı bir hekimin müdahalesi, anne ve bebeğin hayatını kurtardı. Doğumun ardından yoğun bakıma alınan bebek uzun bir müddet tedavi gördü.

"HAYATİ MÜDAHALE MİSAFİR HEKİMDEN GELDİ"

Avukat Kadir Cem Temtek, yaptığı açıklamada, annenin doğum yağacağı şüphesiyle hastaneye davet edildiğine dikkati çekerek, "Doğumun başladığını ifade etmesi ve bir, bir buçuk saat hekim yardımı talep etmesine rağmen herhangi bir hekim müdahalesi olmaksızın kendi başına acılar ve kanlar içerisinde doğum yaptı. Bununla ilgili kamera kayıtları ve tanıklar var. Doğum yapıldığı esnada aynı hastanede ziyaretçi olarak bulunan bir başka hastanenin anestezi uzmanı bir hekim buradaki anne ve çocuğun hayatını kurtarmak amacıyla müdahalede bulundu. Çocuğu kuvöze misafir hekim yerleştirdi ve yoğun bakıma da başka bir hastanenin anestezi uzmanı doktor bebeği indirdi ve adeta anne ile bebeğin hayatını kurtardı" dedi.

"HEKİMLER DOĞAL DOĞUMUN BU OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Ailenin, annenin ve çocuğun en fazla korunması gereken bir dönemde çağ dışı bir olay yaşadıklarını kaydeden Temtek, "Hastaneye müracaat ettik, mağduriyetlerimizi ifade ettik. Oradaki hekimler bize aslında doğal olan doğumun da bu olduğunu, böyle olması gerektiğini, tıbbı inkar eder şekilde ifade ettiler. Bununla ilgili iki aylık süreç içerisinde doğum bedelini ödemedikleri gibi yoğun bakımda kalan bebeğin yoğun bakım bedelini de tahsil edebileceklerini de bize ifade ettiler. Üzülerek bunları izledik. Mesele ile ilgili hem adli hem de idari makamlara müracaatta bulunduk" şeklinde konuştu.

"ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI HİÇE SAYILDI"

Doktorun neden doğuma gelmediğine dair herhangi bir geri dönüş alamadıklarını ifade eden Temtek, "Bu işin doğru olmadığı ifade edildi ama zaman geçtikten sonra bunun doğal olduğunu, enteresan bir durum olmadığı ifade edildi. Gayrı ihtiyarı bir savunma mekanizması ama hakkaniyete uygun değil. Bir buçuk saat orada hekim yardımı beklenilmiş ama herhangi bir hekim müdahalede bulunmamış. Binlerce yıl önce mağarada doğum yapan kadınlar gibi bir doğum gerçekleşti. Anne ve çocuk sağlığı hiçe sayıldı" diye konuştu.

"NÖBETÇİ DOKTORUN 24 SAAT BULUNDUĞU REKLAMLARI YAPILMIŞ"

Yeni doğan bebeğin uzun bir müddet yoğun bakımda tedavi altında kaldığını belirten avukat Temtek, "Annenin fiziki sağlığı iyi ama psikolojik olarak hem anne hem baba bir buhrana uğradılar, normal bir hadise yaşamadılar. Yüzbinlerce lira bedelle özel hastaneye yatan insanlar, bir mağara odasında doğum yapar gibi doğum yaptılar. Bu doğum maalesef hekimler tarafından savunuldu. Hak etmedikleri bir muamele ile karşı karşıya kaldılar, yıprandılar. Genel sağlıkları yerinde ama psikolojik olarak son derece etkilendiler. Bir miktar erken doğum var ama zaten doğumun olacağı ön görülerek hastaneye yatış yapılmış. Bu hastanede nöbetçi doktorun 24 saat bulunduğu reklamları yapılarak, insanlara bu hastane hakkında bilgi verilmiş. İnsanlar bu güven üzerine bu hastaneye gitmişler ancak doğum olduğunda o reklamlarda görülen nöbetçi hekimi, kadın doğum ve yoğun bakım uzmanını hastanede göremedik" açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili ulaşılan Özel Koru Hastanesi'nin basın birimi ise, iddialara ilişkin kısa süre içinde açıklama yapılacağını duyurdu.