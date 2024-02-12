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Özel kalem müdür vekilini vuran şahsın büfelerde ekmek satışı yaptığı öğrenildi

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekilini makamında tabancayla vuran şahsın halk ekmek bünyesinde çalıştığı, ekmek büfelerinde eleman eksiği olduğu zaman satış yapmak üzere görevlendirildiği öğrenildi

ADANA - Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekilini makamında tabancayla vuran şahsın halk ekmek bünyesinde çalıştığı, ekmek büfelerinde eleman eksiği olduğu zaman satış yapmak üzere görevlendirildiği öğrenildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, öğlen saatlerinde makamında tabancayla saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Güdük, özel bir hastaneye kaldırıldı. Güdük'ün durumunun hala ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Onu vuran şüpheli Mikail G. ise polis merkezine teslim oldu. Şüphelinin 3 yıl önce Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar'a gelip eşiyle arasında sıkıntı olduğunu kendisini evden attığını söylemesi üzerine halk ekmek bünyesinde işçi olarak işe alındığı öğrenildi. Şüphelinin 3 yıl önce işe alındığı büfelerde ekmek satış elamanı olarak çalıştığı belirlendi. Şüphelinin sabit bir büfede çalışmadığı eleman ihtiyacı olan ekmek büfelerinde görevlendirildiği öğrenildi.