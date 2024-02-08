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Özel maden ocağında göçük: 2 işçiden 1'i sağ olarak çıkartıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta özel bir maden şirketi tarafından işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçiden 1'i sağ olarak çıkartıldı. Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay akşam 21.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi'nde Akkurt Madencilik Şirketi tarafından işletilen özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya isimli madencileri ilk olarak mesai arkadaşları kurtarma çalışması başlattı. Göçük ihbarı üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait tahlisiye ekipleri ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ve tahlisiye ekipleri göçükte kalan iki işçiyi kurtarma çalışması başlattı. Göçükten yaklaşık bir buçuk saat sonra Erdem Yıldız sağ olarak ekiplerce kurtarılarak yer üstüne çıkartıldı.

Yıldız, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, "Diğer işçimizin de sağ olduğunu, ses alındığını biliyoruz."

Öte yandan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Cezmi Yalınkılıç, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör maden ocağına gelerek şirket yetkilisi Alaaddin Kurnaz'dan göçüğe ilişkin bilgi aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Değerli arkadaşlar geçmiş olsun. Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi mevkisinde 35 işçinin bulunduğu bir vardiyadaki ayakta iki işçinin çalıştığı saat 21.00 sıralarında bir göçük meydana geldi. Saat 21.30 gibi yetkililere bildirildi. Olay yerine AFAD, sağlık ekipleri Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. İki madenci arkadaşımızdan biri sağ olarak bilinci açık şu an çıkarıldı. Diğer işçimizin de sağ olduğunu ses alındığını biliyoruz. Şu anda vardiyadaki diğer arkadaşları iki işçimiz göçüğe maruz kaldı. Çalışma yapılıyor. Dışarıdan da takviye yapıldı. Bütün tahlisiye ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda da ona ulaşmalarını bekliyoruz. Şu an için inşallah diğer işçimiz de sağ salim kurtulur" dedi.