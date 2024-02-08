Özel maden ocağında göçük: 2 işçiden 1'i sağ olarak çıkartıldı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta özel bir maden şirketi tarafından işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçiden 1'i sağ olarak çıkartıldı. Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre olay akşam 21.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi'nde Akkurt Madencilik Şirketi tarafından işletilen özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.
Göçük altında kalan Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya isimli madencileri ilk olarak mesai arkadaşları kurtarma çalışması başlattı. Göçük ihbarı üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait tahlisiye ekipleri ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ve tahlisiye ekipleri göçükte kalan iki işçiyi kurtarma çalışması başlattı. Göçükten yaklaşık bir buçuk saat sonra Erdem Yıldız sağ olarak ekiplerce kurtarılarak yer üstüne çıkartıldı.
Yıldız, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vali Hacıbektaşoğlu, "Diğer işçimizin de sağ olduğunu, ses alındığını biliyoruz."
Öte yandan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Cezmi Yalınkılıç, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör maden ocağına gelerek şirket yetkilisi Alaaddin Kurnaz'dan göçüğe ilişkin bilgi aldı.
Vali Hacıbektaşoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Değerli arkadaşlar geçmiş olsun. Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi mevkisinde 35 işçinin bulunduğu bir vardiyadaki ayakta iki işçinin çalıştığı saat 21.00 sıralarında bir göçük meydana geldi. Saat 21.30 gibi yetkililere bildirildi. Olay yerine AFAD, sağlık ekipleri Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. İki madenci arkadaşımızdan biri sağ olarak bilinci açık şu an çıkarıldı. Diğer işçimizin de sağ olduğunu ses alındığını biliyoruz. Şu anda vardiyadaki diğer arkadaşları iki işçimiz göçüğe maruz kaldı. Çalışma yapılıyor. Dışarıdan da takviye yapıldı. Bütün tahlisiye ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda da ona ulaşmalarını bekliyoruz. Şu an için inşallah diğer işçimiz de sağ salim kurtulur" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
AK Parti'nin Adana belediye başkan adaylarının tanıtım töreni AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in katılımıyla gerçekleşti. Elitaş, ''Gençler onları hatırlamaz, o günleri bilmez. Ben 1982 yılında İstanbul'da askerlik yaparken hani hikaye gibi anlatılır ama gazozla tıraş olurduk. Haftada bir gün su gelirdi. İstanbul'un merkezinde, Kağıthane'de haftada bir gün su olurdu'' dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Özel maden ocağında göçük: 2 işçiden 1'i sağ olarak çıkartıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?