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Özel sektörde çalışan öğretmenler, özlük haklarını talep etmek için TBMM'ye yürüdü - Son Dakika
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Özel sektörde çalışan öğretmenler, özlük haklarını talep etmek için TBMM'ye yürüdü

Özel sektörde çalışan öğretmenler, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek amacıyla Ankara Milli Egemenlik Parkı'ndan TBMM'nin Çankaya Kapısına kadar yürüdü. Öğretmenler, taban maaş hakkının geri verilmesi, insani şartlarda ücretlere çalışmak, fazla mesai saatleri ücretlerinin verilmesi gibi taleplerde bulundu. Yürüyüş sırasında çıkan arbede ise kameralara yansıdı.

Özel sektörde çalışan öğretmenler, özlük haklarını talep etmek için TBMM\'ye yürüdü
29.01.2024 - 23:20,
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Özel sektörde çalışan öğretmenler, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek için TBMM'nin Çankaya Kapısına yürüdü

ANKARA - Özel sektörde çalışan öğretmenler, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek için Milli Egemenlik Parkı'ndan TBMM'nin Çankaya Kapısına kadar yürüdü.

Özel Sektörde çalışan öğretmenler; taban maaş hakkının geri verilmesi, insani şartlarda ücretlere çalışmak, fazla mesai saatleri ücretlerinin verilmesi gibi özlük haklarının iyileştirilmesi için Ankara Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya geldi.

Grup adına konuşan bir öğretmen, birçok özel eğitim kurumunda asgari ücretin uygulandığını belirterek, "Patronların öğretmenleri mahkum etme çabası, yalnız ücretlerle de sınırlı kalmıyor. Kendimizi asla geçindiremeyeceğimiz bu ücretlere, kamudaki dengi çalışan meslektaşlarımızın haftada iki, kimi zaman üç kez nöbet tutmak zorunda bırakılıyoruz. 12 aylık belirli süreli iş sözleşmeleri bizi mevsimlik işçi statüsüne sokuyor" diye konuştu.

Grup adına yapılan konuşmanın ardından öğretmenler TBMM Çankaya Kapısına yürüdü. Çevik Kuvvet Ekiplerinin, yürüyüşe izin vermemesinin ardından ekiplerle öğretmenler arasında arbede yaşandı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Öğretmenlerin, Milli Egemenlik Parkı içerisinde bekleyişleri sürüyor.

Kaynak: İHA
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Çankaya, Ankara, 3.Sayfa, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özel sektörde çalışan öğretmenler, özlük haklarını talep etmek için TBMM'ye yürüdü - Son Dakika


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