Özgür Özel'e Saldıran Fail Belediyeden 8 Bin Lira Değerinde Market Kartı Aldı - Son Dakika
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Özgür Özel'e Saldıran Fail Belediyeden 8 Bin Lira Değerinde Market Kartı Aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu, konakladığı pansiyon sahibi aracılığıyla Beyoğlu Belediyesi'nden 8 bin lira değerinde market kartı almış. Tengioğlu'nun geçmişteki suçlamaları ve maddi durumu dikkat çekiyor.

05.05.2025 22:15
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Özgür Özel'e saldıran faile belediye 8 bin liralık market kartı vermiş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran failin konakladığı otelin sahibinin ifadesine ulaşıldı

İSTANBUL - Dün Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan saldırgan Selçuk Tengioğlu belediyeden 8 ayrı biner lira tutarında market kartı almış. Saldırganın konakladığı pansiyonun sahibinin polise verdiği ifadelere ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, 2004 yılında 2 çocuğunu öldürüp, 2 çocuğunu da yaraladığı öğrenilen ve 2020 yılında şartlı tahliye ile cezaevinden tahliye edilen saldırgan Selçuk Tengioğlu, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özel'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Özel'e yumruklu saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki failin Beyoğlu'nda konakladığı otelin işletmecisi Osman A.'nın polise verdiği ifade ortaya çıktı. Beyoğlu'nda Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi'nde faaliyet gösteren söz konusu pansiyon işletmecisi polise verdiği ifadede, saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun 23 Şubat 2024 tarihinden bu yana üç kişilik paylaşımlı odada kaldığını, söz konusu 3 kişinin birbiriyle alakasının olmadığını, şahıslardan birinin yabancı uyruklu olduğunu ve Eminönü'nde marangozluk yaptığını belirtti. Dönüşümlü konaklayan diğer kişinin Türk vatandaşı ve öğrenci olduğunu söyleyen Osman A., Tengioğlu'nun pansiyonda düzenli olarak kaldığını, çok nadir 1-2 gün ara verdiğini, genellikle sabah saatlerinde pansiyondan çıkıp akşam saatlerinde geri geldiğini anlattı. Pansiyon işletmecisi, saldırganın maddi durumunun çok iyi olmadığını, bundan dolayı kendisinin yönlendirmesiyle Beyoğlu Belediyesi'nden yardım talep ettiğini, belediye yetkililerinin pansiyonu aradıklarını, kendisinin de Selçuk Tengioğlu'nun maddi durumunun kötü olduğunu telefonda yetkililere anlattığını söylediği öğrenildi. Osman A., belediyeden yetkililerin pansiyona gelerek Selçuk Tengioğlu ile görüştüklerini ve bin TL'lik 8 adet markette gıda ve temizlik malzemesi amaçlı kullanabileceği kart verdiklerini, ilerleyen zamanlarda belediye yetkilileri tarafından Selçuk Tengioğlu'nun yardım amaçlı arandığını ve pansiyona gelerek görüşme yapıldığını ancak içeriğinden bilgisinin olmadığını ifade ettiği kaydedildi.

(SK-MT-CC-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Özgür Özel'e Saldıran Fail Belediyeden 8 Bin Lira Değerinde Market Kartı Aldı - Son Dakika

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