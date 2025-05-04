CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T., gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürülmüştü. İlk ifadesi alınan zanlı, buradan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Özgür Özel'e Saldırı! Zanlı Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?