Pakistan, Afganistan sınırında hava saldırısıyla 28 teröristin öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Pakistan, Afganistan sınırında hava saldırısıyla 28 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

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Pakistan, Afganistan sınır bölgesindeki terörist hedeflere düzenlediği hava saldırılarında 28 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Afgan yetkililere göre Kunar'ın Nurgal bölgesinde bir ev yıkıldı, aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Pakistan, Afganistan sınır bölgesindeki "terörist mevzilerine" düzenlediğini açıkladığı hava saldırılarında 28 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim, iki ülkenin sınır hattında artan silahlı saldırılarla yeniden tırmandı. Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırıların ardından İslamabad, Afganistan sınırındaki bazı noktaları hedef alan hava operasyonları düzenlediğini açıkladı. Pakistan Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan sınır bölgesindeki "terörist hedeflere" hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. "Ölçülü" olarak nitelendirilen saldırıların, Khyber Pakhtunkhwa'daki son terör saldırılarından sorumlu olan örgütlerin saklandığı noktaları hedef aldığı aktarıldı. Açıklamada, "İntihar bombacılarının eğitim merkezi de dahil olmak üzere üç hedef hassasiyetle imha edildi ve çok sayıda intihar bombacısıyla birlikte 28 terörist öldürüldü" denildi. Açıklamada, güvenilir istihbarat doğrultusunda Afganistan sınırındaki Tehreek-i-Taliban (TTP-Pakistan Talibanı) ve bağlantılı gruplara ait terör kampları ile saklanma noktalarının hassas operasyonlarla hedef alındığı ifade edildi.

Kunar'da 3 kişi öldü

Afgan yetkililere göre saldırılarda sivil yerleşimlerde de hasar meydana geldi. Kunar eyaletine bağlı Nurgal bölgesinde bir ev tamamen yıkılırken, saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Paktika eyaletine bağlı Barmal bölgesinde ise bir dükkan ile kullanılmayan bir evin yıkıldığı bildirildi.

Cami yakınlarında saldırı düzenlenmişti

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kohat bölgesinde cuma günü polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında saldırı düzenlenmişti. Cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 16'sı polis 31 kişi hayatını kaybetmişti. Eyalete bağlı Hangu bölgesinde dün militanlarla çıkan çatışmada ise Pakistan Ordusu'ndan 5 asker ölmüştü.

Kaynak: İHA
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