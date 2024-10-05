Pakistan'da Çatışmalar: Ordu Sokağa İndi - Son Dakika
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Pakistan'da Çatışmalar: Ordu Sokağa İndi

İslamabad'da Imran Khan destekçileriyle polis arasında çatışmalar çıktı, ordu kontrol amacıyla devrede.

05.10.2024 19:42
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Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın destekçileri, başkent İslamabad'da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde polisle çatışınca ordu durumu kontrol altına almak üzere sokağa indi.

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın destekçileri protesto gösterisi düzenledi. Başkent İslamabad'da düzenlenen gösteride Khan'ın serbest bırakılmasını talep eden göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Pakistan polisi, başkentte toplanma yasağını çiğneyerek gösteri düzenleyen Khan destekçilerine göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Polis müdahalesine rağmen tırmanan çatışmaları engellemek amacıyla Pakistan Silahlı Kuvvetleri İslamabad'daki kilit bölgelere ek birlikler görevlendirdi. Ordu, istenmeyen olayları önlemek için Srinagar Otoyolu boyunca kritik noktaları kontrol altına aldı.

Çıkan çatışmalarda aralarında Khan'ın kız kardeşi Aleema Khanum, Uzma Khanum'un da bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alındı. Başkent İslamabad ve Rawalpindi kentinde mobil şebeke hizmetleri protestoların ikinci gününde de kesintiye uğradı.

Khyber Pakhtunkhwa Başbakanı Ali Amin Gandapur gözaltına alındı

Khyber Pakhtunkhwa Başbakanı Ali Amin Gandapur, yasağa rağmen başkentte protesto gösterilerini organize ettiği iddiasıyla bugün gözaltına alındı. Gandapur, hükümet kaynaklarını ve hükümetin verdiği yetkileri kötüye kullanmakla suçlanıyor. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pakistan'da Çatışmalar: Ordu Sokağa İndi - Son Dakika

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